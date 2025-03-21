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21 марта, 09:49
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Искалеченная в Дубае модель могла не участвовать в вечеринке шейхов, и вот почему

Журналисты усомнились, что модель Ковальчук участвовала в вечеринке шейхов

Модель Мария Ковальчук, найденная в Дубае с жуткими травмами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Модель Мария Ковальчук, найденная в Дубае с жуткими травмами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Модель Мария Ковальчук, которую нашли искалеченной в Дубае, вероятно, не участвовала в вечеринке шейхов, так как не имела нужных данных. Об этом пишет портал ВЧК-ОГПУ*, проанализировавший список необходимых для эскортниц параметров.

Мария Ковальчук, найденная в Дубае с жуткими травмами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук, найденная в Дубае с жуткими травмами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

«Элементарно, Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лицо девушки было сильно разбито, поэтому её долго не могли опознать. По некоторым данным, Ковальчук находилась в состоянии комы.

Мария Ковальчук, найденная в Дубае с жуткими травмами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук, найденная в Дубае с жуткими травмами. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

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Напомним, 20-летнюю модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае (ОАЭ) с переломами рук, ног и позвоночника. Родственники предположили, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии в больнице, где ей провели четыре операции. Модель не способна двигаться и лишь с трудом может шевелить губами.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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