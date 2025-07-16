И не звони сюда больше: Илон Маск сменил номер после ссоры с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск предпочёл сменить номер телефона после ухода с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) и конфликта с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

Политик отметил, что он хотел утихомирить разбушевавшихся Маска и Трампа и много раз звонил бизнесмену, но тот ни разу не ответил. По словам Джонсона, президент США тоже «был не прочь» зарыть топор войны.