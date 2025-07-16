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16 июля, 13:55

И не звони сюда больше: Илон Маск сменил номер после ссоры с Трампом

Конгрессмен США Джонсон: Маск сменил номер после конфликта с Трампом

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Американский бизнесмен Илон Маск предпочёл сменить номер телефона после ухода с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) и конфликта с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

Политик отметил, что он хотел утихомирить разбушевавшихся Маска и Трампа и много раз звонил бизнесмену, но тот ни разу не ответил. По словам Джонсона, президент США тоже «был не прочь» зарыть топор войны.

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Всё началось 3 июня, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX.

Владимир Озеров
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