И не звони сюда больше: Илон Маск сменил номер после ссоры с Трампом
Конгрессмен США Джонсон: Маск сменил номер после конфликта с Трампом
Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Американский бизнесмен Илон Маск предпочёл сменить номер телефона после ухода с поста главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) и конфликта с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.
Политик отметил, что он хотел утихомирить разбушевавшихся Маска и Трампа и много раз звонил бизнесмену, но тот ни разу не ответил. По словам Джонсона, президент США тоже «был не прочь» зарыть топор войны.
Всё началось 3 июня, когда Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX.