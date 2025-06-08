США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

Агентство NASA и Министерство обороны США направили запросы нескольким аэрокосмическим фирмам с просьбой ускорить разработку носителей и аппаратов, пригодных для государственных запусков. Причиной послужили заявления президента Дональда Трампа о возможном прекращении сотрудничества со SpaceX, сообщает The Washington Post.

По данным издания, запросы получили как минимум три организации: Rocket Lab, Blue Origin и Stoke Space. Представителей ведомств интересовали технические параметры их ракет, степень готовности к эксплуатации и потенциальные сроки включения в программу национальных запусков.

На этой неделе также прошли переговоры между сотрудниками NASA и представителями компании Sierra Space, которая работает над многоразовым орбитальным аппаратом Dream Chaser. Генеральный директор фирмы Фатих Озмен заявил, что проект готов к выполнению задач в интересах государственных структур.

«Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции. NASA сообщило нам, что они хотят разнообразия и не хотят полагаться на одного поставщика. Мы тесно сотрудничаем с руководством NASA, чтобы запустить корабль в этом году», — сказал Озмен.