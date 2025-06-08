Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 22:38

США начали искать замену SpaceX из-за ссоры Маска с Трампом

WP: NASA и Пентагон ищут замену SpaceX из-за конфликта Трампа с Маском

Ракета Falcon 9. Обложка © X / SpaceX

Ракета Falcon 9. Обложка © X / SpaceX

Агентство NASA и Министерство обороны США направили запросы нескольким аэрокосмическим фирмам с просьбой ускорить разработку носителей и аппаратов, пригодных для государственных запусков. Причиной послужили заявления президента Дональда Трампа о возможном прекращении сотрудничества со SpaceX, сообщает The Washington Post.

По данным издания, запросы получили как минимум три организации: Rocket Lab, Blue Origin и Stoke Space. Представителей ведомств интересовали технические параметры их ракет, степень готовности к эксплуатации и потенциальные сроки включения в программу национальных запусков.

На этой неделе также прошли переговоры между сотрудниками NASA и представителями компании Sierra Space, которая работает над многоразовым орбитальным аппаратом Dream Chaser. Генеральный директор фирмы Фатих Озмен заявил, что проект готов к выполнению задач в интересах государственных структур.

«Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции. NASA сообщило нам, что они хотят разнообразия и не хотят полагаться на одного поставщика. Мы тесно сотрудничаем с руководством NASA, чтобы запустить корабль в этом году», — сказал Озмен.

Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском
Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском

Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать госконтракты с компанией SpaceX и прекратить субсидирование компаний предпринимателя Илона Маска после конфликта с ним. При этом, по данным СМИ, Соединённые Штаты могут стать зависимыми от России в космическом вопросе, если контракт со SpaceX будет разорван.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Илон Маск
  • spacex
  • Дональд Трамп
  • США
  • NASA
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar