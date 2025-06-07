Стало известно, чем обернётся для США отказ от услуг компании Маска
Newsweek: Разрыв контракта со SpaceX приведёт к зависимости США от России
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Зависимость США от России в вопросах освоения космического пространства и осуществления запусков космических кораблей может стать реальностью, если американский президент Дональд Трамп отзовёт государственные соглашения с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Такое предположение было опубликовано в журнале Newsweek.
«Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией. Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос», — отметили авторы материала.
Отмена госконтрактов со SpaceX заставит NASA снова полагаться на Россию для доступа к Международной космической станции (МКС). Заместитель директора проекта по аэрокосмической безопасности CSIS Клейтон Своуп называет компанию Илона Маска «жизненно важным органом» американской космической деятельности.
Напомним, что хозяин Белого дома пригрозил разорвать госконтракты с компанией SpaceX и прекратить субсидирование компаний американского предпринимателя. Причиной для перепалки Трампа и Маска стало заявление бизнесмена о том, что нынешний президент не смог бы выиграть выборы без его помощи и поддержки. Более того, он раскритиковал многие инициативы администрации главы государства. В ответ на это лидер Штатов назвал своего оппонента сумасшедшим. Позднее тема ссоры двух важных американских персон стала самой обсуждаемой во всём мире, но в Кремле перепалку назвали исключительно внутренним делом страны.