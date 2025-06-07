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Регион
7 июня, 13:07

Стало известно, чем обернётся для США отказ от услуг компании Маска

Newsweek: Разрыв контракта со SpaceX приведёт к зависимости США от России

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Зависимость США от России в вопросах освоения космического пространства и осуществления запусков космических кораблей может стать реальностью, если американский президент Дональд Трамп отзовёт государственные соглашения с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Такое предположение было опубликовано в журнале Newsweek.

«Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией. Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос», — отметили авторы материала.

Отмена госконтрактов со SpaceX заставит NASA снова полагаться на Россию для доступа к Международной космической станции (МКС). Заместитель директора проекта по аэрокосмической безопасности CSIS Клейтон Своуп называет компанию Илона Маска «жизненно важным органом» американской космической деятельности.

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Напомним, что хозяин Белого дома пригрозил разорвать госконтракты с компанией SpaceX и прекратить субсидирование компаний американского предпринимателя. Причиной для перепалки Трампа и Маска стало заявление бизнесмена о том, что нынешний президент не смог бы выиграть выборы без его помощи и поддержки. Более того, он раскритиковал многие инициативы администрации главы государства. В ответ на это лидер Штатов назвал своего оппонента сумасшедшим. Позднее тема ссоры двух важных американских персон стала самой обсуждаемой во всём мире, но в Кремле перепалку назвали исключительно внутренним делом страны.

Ольга Сливченко
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