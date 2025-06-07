Стало известно, чем обернётся для США отказ от услуг компании Маска

Зависимость США от России в вопросах освоения космического пространства и осуществления запусков космических кораблей может стать реальностью, если американский президент Дональд Трамп отзовёт государственные соглашения с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Такое предположение было опубликовано в журнале Newsweek.

«Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией. Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос», — отметили авторы материала.

Отмена госконтрактов со SpaceX заставит NASA снова полагаться на Россию для доступа к Международной космической станции (МКС). Заместитель директора проекта по аэрокосмической безопасности CSIS Клейтон Своуп называет компанию Илона Маска «жизненно важным органом» американской космической деятельности.