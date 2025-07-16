Блогер Артемий Лебедев навал брак бессмысленной вещью
Артемий Лебедев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ temakebedev
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не хочет снова вступать в брак. Он поделился своим мнением в программе «Вопрос ребром», которую можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев рассказал, что состоит в романтических отношениях, но жениться в шестой раз не собирается, так как брак для него выглядит бессмысленным.
«Брак вообще в принципе странная вещь. Он дошёл до таких уродливых форм, что нет смысла вступать в брак», — заявил Лебедев.
По его словам, официально заключённые отношения могут дать некоторые юридические преимущества, например, возможность попасть в реанимацию к супругу. Но эти преимущества незначительны по сравнению с теми проблемами, которые могут возникнуть. Лебедев развёлся с пятой женой в январе 2024 года.
Ранее Ксения Собчак предложила запретить мужчинам до 30 лет жениться, считая их незрелыми для серьёзных отношений. Она отметила, что до этого возраста это «мальчики», не готовые к браку. Идея вызвала резкую критику. Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что слова Собчак связаны с её личными неудачами в отношениях, которые она переносит на всех мужчин.