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16 июля, 14:28

Блогер Артемий Лебедев навал брак бессмысленной вещью

Артемий Лебедев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ temakebedev

Артемий Лебедев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ temakebedev

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что не хочет снова вступать в брак. Он поделился своим мнением в программе «Вопрос ребром», которую можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что состоит в романтических отношениях, но жениться в шестой раз не собирается, так как брак для него выглядит бессмысленным.

«Брак вообще в принципе странная вещь. Он дошёл до таких уродливых форм, что нет смысла вступать в брак», — заявил Лебедев.

По его словам, официально заключённые отношения могут дать некоторые юридические преимущества, например, возможность попасть в реанимацию к супругу. Но эти преимущества незначительны по сравнению с теми проблемами, которые могут возникнуть. Лебедев развёлся с пятой женой в январе 2024 года.

«Перестанут стесняться»: Артемий Лебедев рассказал Life.ru, как наполнить Россию многодетными семьями
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Ранее Ксения Собчак предложила запретить мужчинам до 30 лет жениться, считая их незрелыми для серьёзных отношений. Она отметила, что до этого возраста это «мальчики», не готовые к браку. Идея вызвала резкую критику. Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что слова Собчак связаны с её личными неудачами в отношениях, которые она переносит на всех мужчин.

Анастасия Никонорова
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