«Перестанут стесняться»: Артемий Лебедев рассказал Life.ru, как наполнить Россию многодетными семьями

Дизайнер и отец десяти детей Артемий Лебедев в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ-2025 поделился рабочим методом по повышению демографии в стране. По его словам, упадок рождаемости связан с отрицанием гендерных ролей.

Лебедев рассказал, как наполнить Россию многодетными семьями. Видео © Life.ru

«Если люди перестанут стесняться жить традиционной жизнью, как мы всегда жили, не избегать традиционных гендерных ролей, а будут наслаждаться гендерными ролями, то всё у нас засияет новыми красками и в семьях будет по десять детей», — сказал Лебедев.