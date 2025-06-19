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19 июня, 12:54

«Перестанут стесняться»: Артемий Лебедев рассказал Life.ru, как наполнить Россию многодетными семьями

Артемий Лебедев: Демографию поможет поднять признание гендерных ролей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дизайнер и отец десяти детей Артемий Лебедев в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ-2025 поделился рабочим методом по повышению демографии в стране. По его словам, упадок рождаемости связан с отрицанием гендерных ролей.

Лебедев рассказал, как наполнить Россию многодетными семьями. Видео © Life.ru

«Если люди перестанут стесняться жить традиционной жизнью, как мы всегда жили, не избегать традиционных гендерных ролей, а будут наслаждаться гендерными ролями, то всё у нас засияет новыми красками и в семьях будет по десять детей», — сказал Лебедев.

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Ранее патриарх Кирилл обвинил неподъёмные цены на жильё в снижении рождаемости. Сегодня на рынке жилья наиболее востребованы компактные квартиры-студии, которые идеально подходят для проживания одного человека или молодой пары. В то же время, предложение просторных трёхкомнатных квартир, рассчитанных на большие семьи, в строящихся жилых комплексах ограничено и составляет примерно 10% от общего объёма.

Александра Мышляева
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