Сеть Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак Subboy
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Юридическое лицо, представляющее сеть ресторанов быстрого питания Subway на территории России, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию нового бренда под названием Subboy. Об этом «Газета.Ru» узнала из данных сервиса Rusprofile, который специализируется на проверке информации о компаниях.
Согласно предоставленным Rusprofile сведениям, компания ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» 1 июля инициировала процедуру регистрации торговой марки Subboy. В поданных документах перечислены предполагаемые сферы применения бренда: предоставление ресторанных услуг, в том числе продажа еды и напитков для употребления внутри заведений или на вынос, приготовление и доставка блюд (включая сэндвичи), а также организация питания с возможностью доставки заказов на дом.
Также сервис Rusprofile отметил, что «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» существует с 2013 года и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Единственным учредителем и руководителем организации выступает Ольга Блудовская. В 2024 году компания показала выручку в размере 7,8 миллиона рублей при убытках на сумму 664 тысячи рублей.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА провела журналистское расследование, предметом которого стали рестораны сети «Сабвэй». Для сбора информации участники проекта устраивались в эти точки на работу в качестве стажёров. По их рассказам, зафиксировать увиденное было не всегда приятно — кроме нарушений бытовой чистоты были выявлены и проблемы с трудовыми условиями. В частности, выяснилось, что часть сотрудников нанимается без обязательных медицинских книжек, а другим задерживают или вовсе не выплачивают зарплату. Также расследование показало, что в отдельных случаях в сэндвичах обнаруживали бактерии кишечной палочки. После обнародования этих фактов проверку деятельности заведений начали прокуратура и Роспотребнадзор.