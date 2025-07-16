Сеть Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак Subboy

Юридическое лицо, представляющее сеть ресторанов быстрого питания Subway на территории России, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию нового бренда под названием Subboy. Об этом «Газета.Ru» узнала из данных сервиса Rusprofile, который специализируется на проверке информации о компаниях.

Согласно предоставленным Rusprofile сведениям, компания ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» 1 июля инициировала процедуру регистрации торговой марки Subboy. В поданных документах перечислены предполагаемые сферы применения бренда: предоставление ресторанных услуг, в том числе продажа еды и напитков для употребления внутри заведений или на вынос, приготовление и доставка блюд (включая сэндвичи), а также организация питания с возможностью доставки заказов на дом.

Также сервис Rusprofile отметил, что «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» существует с 2013 года и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Единственным учредителем и руководителем организации выступает Ольга Блудовская. В 2024 году компания показала выручку в размере 7,8 миллиона рублей при убытках на сумму 664 тысячи рублей.