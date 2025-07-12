От неваляшки до автомобиля: Топ-6 игрушек, в которые играли наши советские бабушки и дедушки

Сейчас рынок детских развлечений предлагает множество игрушек: пистолеты, мечи, конструкторы, поп-ит, слайм, Тунг Тунг Сахур и так далее. В СССР ассортимент был меньше, зато игрушки делались с душой. И большим профессионализмом. Например, некоторые конструкторы, реплики и механические безделушки делались на военных заводах. Это было очень интересно: большая часть завода производит ракеты, но есть один маленький цех, и он посвящён детским игрушкам. Рассказываем, о чём мечтали наши бабушки и дедушки.

Заводной робот

Настоящий советский заводной робот. Каждый ребёнок мечтал о таком механическом друге. Фото © RuTube / Найди себя.

Заводного робота производили на заводе «Прогресс» в городе Куйбышеве. Теперь это Самара. «Прогресс» переименовывать не стали, но данный завод в наше время является ракетно-космическим центром. Примерно в этом заключалась основная работа завода и в советские времена. Представьте себе, насколько это круто: получить в подарок механического робота, который может двигаться и ещё произведён на заводе, где делают настоящие ракеты. Возможно, создатели «Ну, погоди!» вдохновлялись именно этим роботом в одной из серий. Робота можно было использовать от трёх до десяти лет.

Карусель-лото

Карусель-лото — приличное название для игрушки, которая является не чем иным, как детским казино. Фото © RuTube / Учим делать полезно

Карусель-лото... Можно многое представить себе на основе этого названия. Почему карусель? Как это связано с русским лото? На самом деле карусель-лото — это «казиношная» рулетка. В СССР для детей производили настоящую игру на деньги, но в миниатюре. В комплекте был лист клеёнки с разметкой, на него нужно было класть фишки, те тоже прилагались. Металлический шарик, который крупье бросает в рулетку, там тоже был. Играть можно было и на настоящие деньги. Правда, детям такие проделки, как правило, запрещали. Сама игрушка в принципе подходит детям от восьми лет.

Детская машинка «Москвич»

Это была мечта как мальчиков, так и девочек. Покупали такие обычно мальчикам, но взять детскую машинку «Москвич» в аренду могли все. Фото © ТАСС / Андрей Махонин

Это настоящая машина для детей. С корпусом, с рулём, с колёсами. Только вместо двигателя внутреннего сгорания там педальный механизм. Но поездка на детском «Москвиче» была мечтой каждого. Детские машины стали производить в СССР ещё в 1930-е годы, но тогда их могли позволить себе единицы. Впрочем, собственная педальная машина и в позднем Союзе была у единиц: в пересчёте на современные деньги она стоила 200 тысяч рублей. Но в парках такие можно было взять в аренду и вдоволь покататься от трёх до семи лет.

Неваляшка

Неваляшка — это классика для совсем маленьких детей. Им нравится, как эта кукла возвращается в исходное положение в любой ситуации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Popovphoto

Неваляшка — это, пожалуй, самый знаменитый герой материала. Если в советской семье появлялся ребёнок, ему тут же покупали неваляшку. Эти куклы стояли в домах, в детских садах, они стали одним из негласных символов СССР. А на самом деле неваляшка, как и матрёшка, не традиционно русские игрушки. Концепцию заимствовали из Японии русские художники как раз в 1930-х. И у неваляшки есть японский аналог — традиционная кукла дарума, которая символизирует Бодхидхарму. То есть для японцев неваляшка — это предмет культа.

«НЭП» (настольная игра)

Новая экономическая политика просуществовала недолго, свернулась сразу после смерти Ленина, но оставила неизгладимый след в сердцах советских людей. Фото © Wikipedia / Maximos

В 1933 году Чарльз Дэрроу придумал настольную игру «Монополия». Советский Союз тогда уже существовал, но в игру Дэрроу нужно было играть по правилам капитализма. Вы создаёте своё собственное предприятие, получаете игровые мини-деньги, попадаете в тюрьму, банкротитесь, поглощаете другие, более слабые компании на рынке. И всё это по целому своду игровых правил. В СССР «Монополию» заметили и решили адаптировать под свои реалии. Игру назвали «НЭП», в честь Новой экономической политики, которая была установлена Лениным в 20-х. Тогда СССР всё же разрешил на своей территории немножко капитализма. Маленькие «нэповские» советские рубли радовали детей независимо от того, могли они понять правила монополии или нет.

Миниатюрная пушка времён Великой Отечественной

Миниатюрная реплика настоящей гаубицы, из которой «мочили» нацистов в начале сороковых. Фото © РИА «Новости» / И. Невелев

В СССР военные игрушки были очень популярны. Так мальчиков готовили к поступлению в армию, а всем остальным напоминали о Великой Победе советского народа над фашистами. Самое интересное в том, что пушки, гаубицы и прочие артиллерийские принадлежности были абсолютно точной копией исходника и производились на тех же самых заводах. Советское гражданское производство можно было за день переформатировать в военное — папиросные заводы, например, стали в 1941-м производить патроны.