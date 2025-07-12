Немецкое издание Berliner Zeitung выступило с жёстким ответом на обвинения в «пророссийской риторике» со стороны коллег из Tageszeitung. Поводом стало несогласие редакции с линией Евросоюза на наращивание военной помощи Украине.

Журналисты Berliner Zeitung подчеркнули, что публикуют мнения авторов с самыми разными политическими взглядами, в том числе скептически настроенных по отношению к действиям ЕС в украинском конфликте. Таким образом, газета отреагировала на публикацию в Tageszeitung, где её редакционная политика была названа «лояльной к России».

«Berliner Zeitung публикует авторов, которые <...> осуждают растущее перевооружение ЕС или считают, что исключительно военная поддержка Украины без использования дипломатических средств приведёт к тупику: военной эскалации и затяжной войне с Россией с неопределённым исходом для Украины», — говорится в статье.