Французский журнал подал в суд из-за обложек, которые высмеивают Зеленского и Макрона

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд. Причина — распространение в сети поддельных обложек от имени издания. Об этом сообщает Le Monde.

Обложки, выполненные в стиле Charlie Hebdo, появились в Telegram и соцсети X. Они высмеивали главаря киевского режима Владимира Зеленского, украинскую армию, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и миграционную политику. Редакция насчитала около 15 фейковых обложек за два года.

Журнал считает, что целью фейков была «пророссийская пропаганда», направленная на убеждение российской аудитории в антиукраинской позиции Charlie Hebdo. Журнал намерен идентифицировать авторов и заказчиков фейковых карикатур.

«Это почти промышленный подход, который набирает обороты: множество обложек очень высокого качества. Легко можно ввести в заблуждение тех, кто не знаком с редакционной линией газеты. Здесь явно прослеживается намерение, которое выглядит как пророссийская пропаганда», — говорится в публикации.