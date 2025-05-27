Французский журнал подал в суд из-за обложек, которые высмеивают Зеленского и Макрона
Le Monde: Журнал Charlie Hebdo судится из-за поддельных «пророссийских» обложек
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / Gints Ivuskans
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд. Причина — распространение в сети поддельных обложек от имени издания. Об этом сообщает Le Monde.
Обложки, выполненные в стиле Charlie Hebdo, появились в Telegram и соцсети X. Они высмеивали главаря киевского режима Владимира Зеленского, украинскую армию, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и миграционную политику. Редакция насчитала около 15 фейковых обложек за два года.
Журнал считает, что целью фейков была «пророссийская пропаганда», направленная на убеждение российской аудитории в антиукраинской позиции Charlie Hebdo. Журнал намерен идентифицировать авторов и заказчиков фейковых карикатур.
«Это почти промышленный подход, который набирает обороты: множество обложек очень высокого качества. Легко можно ввести в заблуждение тех, кто не знаком с редакционной линией газеты. Здесь явно прослеживается намерение, которое выглядит как пророссийская пропаганда», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге. Литовская сторона обвиняет белорусский режим в организации миграционного кризиса с 2021 года. Вильнюс требует возмещения убытков, включая затраты на возведение пограничной стены, и гарантий недопущения подобных действий в будущем. Литовские власти утверждают, что собрали доказательства прямой причастности белорусского руководства к организации потоков мигрантов.