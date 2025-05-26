Суд отказал художнице мультфильма «Ёжик в тумане» в иске к ЦБ
Монета «Ёжик в тумане». Обложка © Официальный сайт ЦБ
Суд отклонил иск художника-постановщика «Ёжика в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России из-за выпуска монет, посвящённых мультфильму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда Москвы.
В своём иске Ярбусова, жена Юрия Норштейна, добивалась изъятия из оборота монет, которые она считала подделкой, и требовала выплатить ей более 50 миллионов рублей в качестве компенсации. В ЦБ же утверждают, что получили изображения персонажа мультика напрямую от «Союзмультфильма».
Сторона истца заявила, что намерена обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.
Напомним, ЦБ представил памятную монету «Ёжик в тумане» в сентябре прошлого года. Номинал составил три рубля, а материалом изготовления стало серебро. Тираж — всего семь тысяч штук. Данный факт не понравился создателю легендарной картины — Юрию Норштейну. Он назвал это «воровством».