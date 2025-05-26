Суд отказал художнице мультфильма «Ёжик в тумане» в иске к ЦБ

Суд отклонил иск художника-постановщика «Ёжика в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России из-за выпуска монет, посвящённых мультфильму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда Москвы.

В своём иске Ярбусова, жена Юрия Норштейна, добивалась изъятия из оборота монет, которые она считала подделкой, и требовала выплатить ей более 50 миллионов рублей в качестве компенсации. В ЦБ же утверждают, что получили изображения персонажа мультика напрямую от «Союзмультфильма».

Сторона истца заявила, что намерена обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.