Норштейн из-за монеты поспорил с ЦБ за права на «Ёжика в тумане», но сел в лужу

Центробанк представил памятную монету, на которой изображён главный герой мультфильма «Ёжик в тумане». Она приурочена к 50-летию любой картины. Номинал составил три рубля, а материалом изготовления стало серебро. Тираж — всего семь тысяч штук. Данный факт не понравился создателю легендарной картины — Юрию Норштейну. Он назвал это «воровством». Об инциденте рассказывает 360.ru.

«Центробанк выпустил фальшак... Потому что это нарисовано не художником-постановщиком Франческой Ярбусовой, которая делала фильм «Ёжик в тумане» — заявил художник.

Данное заявление вызвало резонанс и в дело вмешалась пресс-служба «Союмультфильма». Там пояснили, что с 2017 года студия консолидировала все права на проекты для сохранения памяти. Договор о сублицензировании между Центробанком и «Союзмультфильмом» составлен и все законы соблюдены в полной мере, заключили в пресс-службе.