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24 сентября, 12:08

Норштейн из-за монеты поспорил с ЦБ за права на «Ёжика в тумане», но сел в лужу

«Союзмультфильм» напомнил о правах на «Ёжика» после обвинений ЦБ в «воровстве»

Монета «Ёжик в тумане». Обложка © Банк России

Монета «Ёжик в тумане». Обложка © Банк России

Центробанк представил памятную монету, на которой изображён главный герой мультфильма «Ёжик в тумане». Она приурочена к 50-летию любой картины. Номинал составил три рубля, а материалом изготовления стало серебро. Тираж — всего семь тысяч штук. Данный факт не понравился создателю легендарной картины — Юрию Норштейну. Он назвал это «воровством». Об инциденте рассказывает 360.ru.

«Центробанк выпустил фальшак... Потому что это нарисовано не художником-постановщиком Франческой Ярбусовой, которая делала фильм «Ёжик в тумане» — заявил художник.

Данное заявление вызвало резонанс и в дело вмешалась пресс-служба «Союмультфильма». Там пояснили, что с 2017 года студия консолидировала все права на проекты для сохранения памяти. Договор о сублицензировании между Центробанком и «Союзмультфильмом» составлен и все законы соблюдены в полной мере, заключили в пресс-службе.

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Николай Рюмин
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