ЦБ выпустил золотые и серебряные памятные монеты к 80-летию Победы

Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Коллекционерам и заинтересованным лицам будут предложены серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, золотые монеты номиналом 50 и 10 000 рублей, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей.

ЦБ выпустил памятные монеты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видео © Банк России

Монеты имеют выступающий бортик по краям с обеих сторон. Серебряные монеты номиналом 3 рубля, выпущенные в количестве 3000 штук, содержат изображение логотипа 80-летия Победы и салюта. На серебряных монетах номиналом 100 рублей, тираж которых составляет 150 штук, изображены советские солдаты, поднимающие флаг над Рейхстагом, а на заднем плане видна разрушенная панорама Берлина.

Золотые монеты номиналом 50 рублей (тираж 1000 штук) украшены рельефным логотипом юбилея и изображением салюта. Более дорогие золотые монеты номиналом 10 000 рублей (тираж 50 штук) изображают советских солдат, повергающих вражеские знамена, на фоне салюта над Красной площадью. Также выпущена большая партия (1 миллион штук) монет из недрагоценных металлов.