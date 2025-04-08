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8 апреля, 14:02

«Альтернативное изделие»: В алтайском Минобрнауки объяснили появление скандального баннера ко Дню Победы

Минобрнауки Алтайского края: Плакат с шестипалым бойцом повесил подрядчик

Плакат на здании Минобрнауки Алтайского края. Обложка © VK / Вадим Чутчев

Плакат на здании Минобрнауки Алтайского края. Обложка © VK / Вадим Чутчев

В Министерстве образования и науки Алтайского края объяснились из-за инцидента с баннером ко Дню Победы, на котором изображён боец с шестью пальцами. Создатели оправдали оплошность потерянным эскизом, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

В ведомстве уточнили, что подрядчику был отправлен утверждённый пример, однако образец потеряли. Из-за неприятного инцидента на стену пришлось вывешивать «альтернативное изделие». Там же заявили, что неправильный баннер уже сняли и вскоре заменят.

Напомним, ранее житель Барнаула возмутился из-за баннера с шестипалым солдатом, который появился на здании Министерства образования и науки в городе ко Дню Победы. Также его смутила форма изображённых бойцов, которая не была похожа на советскую.

Жительница Ессентуков сорвала баннер «80 лет Победы» и вытерла об него ноги
Жительница Ессентуков сорвала баннер «80 лет Победы» и вытерла об него ноги
Мария Любицкая
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