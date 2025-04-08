«Альтернативное изделие»: В алтайском Минобрнауки объяснили появление скандального баннера ко Дню Победы

В Министерстве образования и науки Алтайского края объяснились из-за инцидента с баннером ко Дню Победы, на котором изображён боец с шестью пальцами. Создатели оправдали оплошность потерянным эскизом, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

В ведомстве уточнили, что подрядчику был отправлен утверждённый пример, однако образец потеряли. Из-за неприятного инцидента на стену пришлось вывешивать «альтернативное изделие». Там же заявили, что неправильный баннер уже сняли и вскоре заменят.