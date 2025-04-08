«Альтернативное изделие»: В алтайском Минобрнауки объяснили появление скандального баннера ко Дню Победы
Минобрнауки Алтайского края: Плакат с шестипалым бойцом повесил подрядчик
Плакат на здании Минобрнауки Алтайского края. Обложка © VK / Вадим Чутчев
В Министерстве образования и науки Алтайского края объяснились из-за инцидента с баннером ко Дню Победы, на котором изображён боец с шестью пальцами. Создатели оправдали оплошность потерянным эскизом, пишет телеграм-канал Mash Siberia.
В ведомстве уточнили, что подрядчику был отправлен утверждённый пример, однако образец потеряли. Из-за неприятного инцидента на стену пришлось вывешивать «альтернативное изделие». Там же заявили, что неправильный баннер уже сняли и вскоре заменят.
Напомним, ранее житель Барнаула возмутился из-за баннера с шестипалым солдатом, который появился на здании Министерства образования и науки в городе ко Дню Победы. Также его смутила форма изображённых бойцов, которая не была похожа на советскую.