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8 апреля, 09:50

«Несуразица»: Россиянина возмутил вывешенный ко Дню Победы баннер с шестипалым солдатом

Историк Чутчев: В Барнауле к 9 Мая повесили баннер с шестипалым солдатом

Плакат на здании Минобрнауки Алтайского края. Обложка © VK / Вадим Чутчев

Плакат на здании Минобрнауки Алтайского края. Обложка © VK / Вадим Чутчев

Историк из Барнаула Вадим Чутчев выразил возмущение из-за баннера с шестипалым солдатом, который появился на здании Министерства образования и науки Алтайского края ко Дню Победы. Негодование он выразил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Специалист предположил, что картинка могла быть создана при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На это, по его словам, указывает то, что у одного из солдат на руке шесть пальцев.

«Весьма любопытный баннер предлагает всем проходящим мимо «гордиться Победой». Плакат, видимо, «блестяще» создан ИИ, другого объяснения изображённой несуразице нет», — подчеркнул историк.

Чутчев добавил, что на плакате изображены не солдаты Красной Армии, а «некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками». Барнаулец задался вопросом, кто мог утвердить на размещение данный «шедевр современных технологий».

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А ранее Life.ru сообщал, что жительница Ессентуков сорвала баннер «80 лет Победы» и несколько метров протащила его по дороге. Затем она встала на полотно, потопталась и вытерла об него ноги.

Дарья Нарыкова
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