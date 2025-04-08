«Несуразица»: Россиянина возмутил вывешенный ко Дню Победы баннер с шестипалым солдатом

Историк из Барнаула Вадим Чутчев выразил возмущение из-за баннера с шестипалым солдатом, который появился на здании Министерства образования и науки Алтайского края ко Дню Победы. Негодование он выразил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Специалист предположил, что картинка могла быть создана при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На это, по его словам, указывает то, что у одного из солдат на руке шесть пальцев.

«Весьма любопытный баннер предлагает всем проходящим мимо «гордиться Победой». Плакат, видимо, «блестяще» создан ИИ, другого объяснения изображённой несуразице нет», — подчеркнул историк.

Чутчев добавил, что на плакате изображены не солдаты Красной Армии, а «некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками». Барнаулец задался вопросом, кто мог утвердить на размещение данный «шедевр современных технологий».