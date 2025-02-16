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Регион
16 февраля, 13:53

Жительница Ессентуков сорвала баннер «80 лет Победы» и вытерла об него ноги

Крутников: В Ессентуках задержали женщину, вытершую ноги о баннер ко Дню Победы

Вопиющий инцидент произошёл в Ессентуках, Ставропольский край. Местная жительница под покровом ночи сорвала баннер, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и потопталась на нём, вытерев ноги. Об этом инциденте сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

Кадры с камер видеонаблюдения. Видео © Telegram / Владимир Крутников

На кадрах видно, что женщина сняла плакат и несколько метров протащила его по дороге. Позже хулиганка встала на него, какое-то время потопталась и вытерла ноги.

  • Баннер в Ессентуках. Фото © Telegram / Владимир Крутников
    Баннер в Ессентуках. Фото © Telegram / Владимир Крутников
  • Последствия погрома. Фото © Telegram / Владимир Крутников
    Последствия погрома. Фото © Telegram / Владимир Крутников

Баннер в Ессентуках. Фото © Telegram / Владимир Крутников

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«Это кем надо быть, чтобы прийти ночью и срезать? Это не просто недостойный внук или правнук героя Великой Отечественной, это предатель!» — написал в своём телеграм-канале Крутников.

Утром «предательницу» разыскали. К ней в квартиру наведались сотрудники полиции, которые задержали правонарушительницу для дальнейших разбирательств.

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Ранее в Ленинградской области был задержан мужчина, который зажёг сигарету от вечного огня. Нарушителя засняли камеры видеонаблюдения, после чего он был задержан и доставлен в отдел.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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