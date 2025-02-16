Жительница Ессентуков сорвала баннер «80 лет Победы» и вытерла об него ноги

Вопиющий инцидент произошёл в Ессентуках, Ставропольский край. Местная жительница под покровом ночи сорвала баннер, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и потопталась на нём, вытерев ноги. Об этом инциденте сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

Кадры с камер видеонаблюдения. Видео © Telegram / Владимир Крутников

На кадрах видно, что женщина сняла плакат и несколько метров протащила его по дороге. Позже хулиганка встала на него, какое-то время потопталась и вытерла ноги.





«Это кем надо быть, чтобы прийти ночью и срезать? Это не просто недостойный внук или правнук героя Великой Отечественной, это предатель!» — написал в своём телеграм-канале Крутников.

Утром «предательницу» разыскали. К ней в квартиру наведались сотрудники полиции, которые задержали правонарушительницу для дальнейших разбирательств.