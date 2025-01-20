Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти

В Киришах Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Его проступок попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре на место прибыли правоохранители, пишет «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что мужчина долго крутился и решался на «подвиг». В итоге он набрался духа и закурил. Тут же на месте оказались блюстители порядка, которые задержали хулигана. Безработный 33-летний житель поступок свой объяснил банальным отсутствием зажигалки. Его доставили в отдел, а данные передали следователям.