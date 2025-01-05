Голову свиньи подбросили к мемориалу жертвам Холокоста в Германии

В Германии полиция ищет злоумышленников, которые подкинули свиную голову ко входу на еврейский мемориал Прагер-Хаус, пишет издание Bild. Во времена нахождения нацистов у власти здание принадлежало семье евреев, членов которой перебили фашистов.

«Прагер-Хаус — это мемориал, который, среди прочего, посвящён убитой нацистами еврейской семье Прагер... Между 14.00 пятницы (16.00 мск — прим. Life.ru) и 11.40 субботы (13.40 мск — прим. Life.ru) перед бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера (1884-1944) на Бернард-Прагер-Гассе в Апольде в федеральной земле Тюрингия положили свиную голову», — отмечается в статье.

Немецкие правоохранители расценили хулиганство как акт разжигания ненависти, заниматься следственными действиями поручено Службе государственной безопасности.