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21 ноября, 13:00

В Курской области неизвестные испортили плитку у мемориала павшим воинам ВОВ

Мемориал павшим воинам в Обоянском районе Курской области. Обложка © Telegram / Игорь Глущенко

Мемориал павшим воинам в Обоянском районе Курской области. Обложка © Telegram / Игорь Глущенко

Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, испортив внешний вид памятника. Об этом сообщил глава района Игорь Глущенко.

Мемориал павшим воинам в Обоянском районе Курской области. Обложка © Telegram / Игорь Глущенко

Мемориал павшим воинам в Обоянском районе Курской области. Обложка © Telegram / Игорь Глущенко

«Неизвестные подняли и повредили плитку у Мемориала павшим. Этот акт вандализма оскорбляет память людей, которые пожертвовали всем ради защиты нашей Родины», — написал Глущенко в своем телеграм-канале.

Глава района призвал местных жителей быть бдительными и оберегать подобные объекты, которые являются священными. Разрушения и вандализм недопустимы и влекут за собой соответствующее наказание.

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Ранее в Харьковской области от рук вандалов пострадал памятник советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Они откололи голову скульптуре, а также залили краской мемориальную доску у ног солдата.

Мария Любицкая
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