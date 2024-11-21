В Курской области неизвестные испортили плитку у мемориала павшим воинам ВОВ

Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, испортив внешний вид памятника. Об этом сообщил глава района Игорь Глущенко.

Мемориал павшим воинам в Обоянском районе Курской области. Обложка © Telegram / Игорь Глущенко

«Неизвестные подняли и повредили плитку у Мемориала павшим. Этот акт вандализма оскорбляет память людей, которые пожертвовали всем ради защиты нашей Родины», — написал Глущенко в своем телеграм-канале.