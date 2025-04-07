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7 апреля, 12:26

«Я поднял на уши весь мир!»: Киркоров похвастался эксклюзивной «Викторией» от Rolex

Российский певец Филипп Киркоров показал выпущенные к 80-летию Победы часы Rolex

Филипп Киркоров. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров. Фото © Life.ru

Российский певец Филипп Киркоров показал свои часы от Rolex, которые специально были выпущены к 80-летию Победы. Видео с уникальными часами опубликовала светская львица и блогерша Виктория Шелягова в своих социальных сетях.

Филипп Киркоров похвастался выпущенными специально к 80-летию Победы часами Rolex. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vshelyagova

«Прилетела в Москву, и как же радостно увидеть друга в гостях. Удивил меня! Эксклюзивная «Виктория» от Rolex. Часы Победы к 9 Мая с изображением обелиска «Родина-мать», — написала она.

Артист рассказал, что часы появились в пятницу, и всего за сутки он приобрёл один из 80 лимитированных экземпляров. Певец был 15 в списке. Киркоров также продемонстрировал чёрный футляр, в котором они находились. Его внутреннюю часть украшает георгиевская лента.

«Я поднял на уши весь мир! И за сутки мне раздобыли [часы]», — признался Киркоров.

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Ранее Life.ru раскрыл баснословные доходы Филиппа Киркорова за год. Российский певец заработал 161,2 миллиона рублей в 2024 году. Чистая прибыль компании артиста составила 148 миллионов рублей.

Алена Пенчугина
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