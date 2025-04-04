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4 апреля, 14:19

Вам и не снилось! Раскрыты баснословные доходы Филиппа Киркорова за год

Российский певец Филипп Киркоров заработал 161,2 миллиона рублей за год

Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров заработал 161,2 миллиона рублей в прошлом году, сообщает портал «Страсти». Артист владеет ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которая, согласно открытым источникам, занимается сферой исполнительских искусств, в том числе речь идёт и о концертной деятельности.

Чистая прибыль компании Киркорова составила 148 миллионов рублей. При этом — для сравнения — в 2023 году певец обогатился на 158 миллионов рублей за счёт своей предпринимательской деятельности. Судя по всему, Киркоров исправно платит налоги, так как в феврале текущего года организация имела небольшую налоговую задолженность — 40 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru писал, что Филипп Киркоров после смерти своего отца Бедроса остался один на один с тяжёлым горем, которое до сих пор не покидает его. Помощница артиста Людмила Дороднова рассказала, что поп-король сильно похудел из-за переживаний и практически ничего не ест.

Татьяна Миссуми
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