Осунулся и ничего не ест: Близкие бьют тревогу из-за пугающего состояния Киркорова

Филипп Киркоров после смерти его отца Бедроса остался один на один с тяжёлым горем, которое до сих пор не покидает его. Как рассказала RuNews24.ru помощница артиста Людмила Дороднова, поп-король сильно похудел, ведь он практически ничего не ест.

Состояние певца ухудшилось 21 марта, когда он похоронил отца, и тоска стала его постоянным спутником. Близкие забили тревогу: Филипп заметно похудел и почти не ест.

На похоронах он старался держаться с достоинством, рассказывая о трогательных моментах с отцом и о фамильном кольце, которое тот передал ему незадолго до смерти. Журналисты внимательно слушали каждое его слово, но после ухода толпы артист остался наедине со своей болью.

Людмила Дороднова, его верная помощница, первой заметила изменения в состоянии Филиппа. Она выразила беспокойство по поводу его здоровья: певец похудел и стал выглядеть осунувшимся. По её словам, он почти перестал есть — тарелки остаются нетронутыми, а атмосфера на кухне, когда-то наполненная смехом и юмором, погрузилась в тишину.