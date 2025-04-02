Осунулся и ничего не ест: Близкие бьют тревогу из-за пугающего состояния Киркорова
Помощница Киркорова: Филипп после смерти отца осунулся и перестал есть
Филипп Киркоров на похоронах отца Бедроса. Обложка © Life.ru
Филипп Киркоров после смерти его отца Бедроса остался один на один с тяжёлым горем, которое до сих пор не покидает его. Как рассказала RuNews24.ru помощница артиста Людмила Дороднова, поп-король сильно похудел, ведь он практически ничего не ест.
Состояние певца ухудшилось 21 марта, когда он похоронил отца, и тоска стала его постоянным спутником. Близкие забили тревогу: Филипп заметно похудел и почти не ест.
На похоронах он старался держаться с достоинством, рассказывая о трогательных моментах с отцом и о фамильном кольце, которое тот передал ему незадолго до смерти. Журналисты внимательно слушали каждое его слово, но после ухода толпы артист остался наедине со своей болью.
Людмила Дороднова, его верная помощница, первой заметила изменения в состоянии Филиппа. Она выразила беспокойство по поводу его здоровья: певец похудел и стал выглядеть осунувшимся. По её словам, он почти перестал есть — тарелки остаются нетронутыми, а атмосфера на кухне, когда-то наполненная смехом и юмором, погрузилась в тишину.
«Он почти ничего не ест», — переживает женщина.
Напомним, печальные известия о смерти Бедроса Киркорова появились 18 марта. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. Его похоронили на Троекуровском кладбище.