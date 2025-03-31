Бедрос Киркоров в последнем интервью поделился трудностями воспитания Филиппа

Певец Бедрос Киркоров в одном из последних интервью рассказал о важнейших моментах своей жизни, включая воспитание сына Филиппа. Артист поделился воспоминаниями о том, как они с супругой выбрали имя для ребёнка заранее, что оказалось не совсем удачным шагом с точки зрения народных примет.

«Я открою секрет. Мы заранее назвали Филиппа. Обычно, когда детей заранее называешь, это нехорошо. Вот поэтому Филипп сначала заболел. Мы испугались. После этого были проблемы с язвой, а здесь уже Иосиф Давидович Кобзон мне помог», — сказал Киркоров – старший в интервью StarHit.

В беседе с журналистами Бедрос Киркоров также отметил, что его сын с ранних лет был ответственным и всегда хорошо учился, не доставляя родителям неприятностей. Однако одно качество, которое он так и не смог привить Филиппу, — это аккуратность и умение поддерживать порядок в доме.