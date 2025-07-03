В Польше назвали «наихудшим сценарием» пророссийского президента на Украине

Польша намерена и дальше оказывать поддержку киевскому режиму, чтобы не допустить прихода к власти на Украине сил, лояльных к России. Об этом сказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Polskie Radio.

«Смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в сторону оглядки на Москву — сценарий гипотетический, но очень опасный [для Варшавы], победа пророссийского кандидата в президенты на Украине — это наихудший сценарий для Польши», — поделился политик.

По его словам, нельзя допускать ситуации, когда некие силы начнут подталкивать Киев в сторону улучшений отношений с Кремлём, так как это «нанесёт большой вред безопасности польского государства».