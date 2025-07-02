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Регион
2 июля, 17:12

В Польше утвердили 11 июля Днём памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Дуда подписал закон о национальном Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда поставил свою подпись под законом, утверждающим 11 июля национальным днём памяти поляков, ставших жертвами геноцида в результате действий ОУН-УПА*. Об этом рассказали журналистам в канцелярии польского лидера.

«Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля национального дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики», — сказано в тексте.

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Ранее польский парламент объявил 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершённого ОУН* и УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами. Вопрос Волынской резни остаётся камнем преткновения в отношениях двух государств. Речь идёт о массовых убийствах членами УПА* и ОУН* поляков и других этнических групп на западе Украины, в частности в Волынском регионе, в марте 1943 года.

*Запрещённые в России экстремистские организации.

Татьяна Миссуми
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