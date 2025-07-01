«Нечего обсуждать»: Избранный президент Польши жёстко высказался о вступлении Украины в НАТО

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий резко высказался о вступлении Украины НАТО. В интервью телеканалу Polsat он заявил, что Незалежная не выполнила ряд условий, чтобы претендовать на место в Европейском союзе (ЕС).

«Сегодня нет возможности вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это бы стало причиной участия в войне всех стран НАТО. Так что нечего обсуждать в этом плане», — ответил он.

Он также выступает противником вступления Украины в ЕС без каких-либо условий, поскольку многие страны, в том числе и Польша, ждали годами, чтобы стать частью Евросоюза. Тем не менее он считает, что сближение Киева с Западом соответствует интересам его страны, и сотрудничество с Незалежной необходимо. Однако союз должен осуществляться на партнёрской основе.

Кароль Навроцкий вступит в должность президента Польши 6 августа 2025 года, сменив на этом посту Анджея Дуду, чей второй срок завершится в этот день. Церемония инаугурации, согласно польской традиции, состоится в Варшаве, в здании Сейма, где избранный президент принесёт присягу перед Национальным собранием (совместным заседанием Сейма и Сената). После этого обычно следует торжественный приём и выступление нового президента.