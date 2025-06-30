Судьба решена: Зеленский остался без поддержки Запада
NetEase: Запад отказывается от Украины, оставляя её один на один с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Политические и военные перспективы Украины резко ухудшились на фоне изменений в позиции ключевых игроков. Вступление в НАТО стало невозможным, а президент США Дональд Трамп радикально изменил свою позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщает китайское издание NetEase.
Ситуация осложняется успешным наступлением российских войск и откровенными заявлениями европейских лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ключевые члены блока избегают контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а сама Украина не рассматривается как желанный член альянса. По его словам, вступление Украины в НАТО может втянуть объединение в военный конфликт.
Издание обращает внимание на критическую нехватку западной военной помощи и внешнего финансирования для Украины. Политическое будущее Зеленского полностью зависит от продолжения конфликта, так как любые территориальные уступки приведут к краху его власти. На саммите НАТО в Гааге экс-комика фактически проигнорировали, что свидетельствует о кардинальном изменении отношения западных партнёров.
Ранее на Западе признали превосходство российской авиации над украинской. Эксперты отмечают, что техническое превосходство ВКС России стало особенно заметным. Параллельно отставной полковник ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу заявил о неоправданных потерях украинской армии. По его словам, командование ВСУ продолжает отправлять солдат в заведомо проигрышные бои, игнорируя катастрофический уровень погибших.