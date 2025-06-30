Политические и военные перспективы Украины резко ухудшились на фоне изменений в позиции ключевых игроков. Вступление в НАТО стало невозможным, а президент США Дональд Трамп радикально изменил свою позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

Ситуация осложняется успешным наступлением российских войск и откровенными заявлениями европейских лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ключевые члены блока избегают контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а сама Украина не рассматривается как желанный член альянса. По его словам, вступление Украины в НАТО может втянуть объединение в военный конфликт.