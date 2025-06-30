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30 июня, 12:52

Судьба решена: Зеленский остался без поддержки Запада

NetEase: Запад отказывается от Украины, оставляя её один на один с Россией

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Политические и военные перспективы Украины резко ухудшились на фоне изменений в позиции ключевых игроков. Вступление в НАТО стало невозможным, а президент США Дональд Трамп радикально изменил свою позицию по украинскому вопросу. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

Ситуация осложняется успешным наступлением российских войск и откровенными заявлениями европейских лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ключевые члены блока избегают контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а сама Украина не рассматривается как желанный член альянса. По его словам, вступление Украины в НАТО может втянуть объединение в военный конфликт.

Издание обращает внимание на критическую нехватку западной военной помощи и внешнего финансирования для Украины. Политическое будущее Зеленского полностью зависит от продолжения конфликта, так как любые территориальные уступки приведут к краху его власти. На саммите НАТО в Гааге экс-комика фактически проигнорировали, что свидетельствует о кардинальном изменении отношения западных партнёров.

Киев дал переданным Западом кораблям названия в честь российских городов
Киев дал переданным Западом кораблям названия в честь российских городов

Ранее на Западе признали превосходство российской авиации над украинской. Эксперты отмечают, что техническое превосходство ВКС России стало особенно заметным. Параллельно отставной полковник ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу заявил о неоправданных потерях украинской армии. По его словам, командование ВСУ продолжает отправлять солдат в заведомо проигрышные бои, игнорируя катастрофический уровень погибших.

Алиса Хуссаин
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