Украинское командование продолжает отправлять солдат в заведомо проигрышные бои, не считаясь с катастрофическими потерями. Такое заявление сделал отставной полковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Дэвис констатировал неуклонный рост потерь среди личного состава ВСУ и боевой техники, подчеркнув невозможность их восполнения. Он обратил внимание на абсурдность ситуации, когда вместо сохранения человеческих ресурсов командование продолжает бросать солдат в кровавую «мясорубку».

«Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льётся рекой», — заявил полковник.