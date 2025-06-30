«Кровь льётся рекой»: На Западе рассказали о реальном положении ВСУ
Полковник Дэвис: Киевское командование сознательно убивает свою армию
ВСУ. © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Украинское командование продолжает отправлять солдат в заведомо проигрышные бои, не считаясь с катастрофическими потерями. Такое заявление сделал отставной полковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Дэвис констатировал неуклонный рост потерь среди личного состава ВСУ и боевой техники, подчеркнув невозможность их восполнения. Он обратил внимание на абсурдность ситуации, когда вместо сохранения человеческих ресурсов командование продолжает бросать солдат в кровавую «мясорубку».
«Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льётся рекой», — заявил полковник.
По его наблюдениям, как украинское руководство, так и западные союзники демонстрируют поразительное непонимание реальной ситуации на фронте даже на высшем уровне принятия решений. Дэвис также раскритиковал заявления Зеленского о неизбежной победе, указав на очевидное превосходство российских войск на фронте.
Ранее сообщалось, что значительная часть украинских военных, числящихся пропавшими без вести, вероятно, погибла. На фоне отсутствия информации о судьбе бойцов, родственники пропавших военнослужащих провели в селе Крынки акцию протеста. Участники требовали от властей активизировать поисковые работы и предоставить чёткие данные о судьбе военных.