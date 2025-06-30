Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 06:31

«Кровь льётся рекой»: На Западе рассказали о реальном положении ВСУ

Полковник Дэвис: Киевское командование сознательно убивает свою армию

ВСУ. © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ. © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинское командование продолжает отправлять солдат в заведомо проигрышные бои, не считаясь с катастрофическими потерями. Такое заявление сделал отставной полковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Дэвис констатировал неуклонный рост потерь среди личного состава ВСУ и боевой техники, подчеркнув невозможность их восполнения. Он обратил внимание на абсурдность ситуации, когда вместо сохранения человеческих ресурсов командование продолжает бросать солдат в кровавую «мясорубку».

«Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льётся рекой», — заявил полковник.

По его наблюдениям, как украинское руководство, так и западные союзники демонстрируют поразительное непонимание реальной ситуации на фронте даже на высшем уровне принятия решений. Дэвис также раскритиковал заявления Зеленского о неизбежной победе, указав на очевидное превосходство российских войск на фронте.

В России заявили о сокрытии зверств ВСУ со стороны международных структур
В России заявили о сокрытии зверств ВСУ со стороны международных структур

Ранее сообщалось, что значительная часть украинских военных, числящихся пропавшими без вести, вероятно, погибла. На фоне отсутствия информации о судьбе бойцов, родственники пропавших военнослужащих провели в селе Крынки акцию протеста. Участники требовали от властей активизировать поисковые работы и предоставить чёткие данные о судьбе военных.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar