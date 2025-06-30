Киев дал переданным Западом кораблям названия в честь российских городов

Нидерланды и Бельгия передали Украине два списанных тральщика, которые получили новые названия в честь городов, освобождённых Россией в ходе спецоперации. Корабли, ранее носившие имена M923 Narcis и M863 Vlaardingen, теперь значатся как «Мариуполь» и «Мелитополь».

Церемония передачи прошла на бельгийской военной базе Зебрюгге, сообщает «Военное обозрение». Однако суда останутся там же, поскольку Украина не имеет возможности перевести их в Одессу. Аналогичная ситуация сложилась с ранее переданными британскими кораблями.

Тральщики относятся к типу Tripartite, разработанному в 1980-х годах. Всего было построено 35 таких кораблей: 15 — для Нидерландов, по 10 — для Бельгии и Франции. Несмотря на списание, они могут использоваться для тренировочных задач или патрулирования. До конца 2025 года Украина планирует получить ещё один тральщик, который уже назвали «Геническ» — в честь города в Херсонской области.