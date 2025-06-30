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Регион
30 июня, 06:49

«Огромное преимущество»: На Западе признали неприятную для Киева правду о российской авиации

MWM: Российская авиация превосходит украинскую по технологиям и эффективности

Су-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Су-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российская авиация значительно превосходит украинскую по боевой эффективности и техническому уровню. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine, специализирующееся на военной технике и вопросах безопасности.

«Российские ВКС демонстрируют более современные технические решения и высокую эффективность боевого применения. Это основной фактор, который позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины»,отмечается в материале издания.

Публикация последовала после очередной потери Украиной истребителя F-16. По данным журнала, поступающие на вооружение ВСУ американские самолёты представляют собой ранние модификации времён холодной войны с устаревшим радиоэлектронным оборудованием.

Подчёркивается, что эти истребители, эксплуатировавшиеся десятилетиями до передачи Украине, требуют значительных затрат на обслуживание и ремонт. В то же время российский авиапарк состоит преимущественно из современных машин с меньшим сроком эксплуатации.

В Раде обвинили Зеленского в убийстве лётчика F-16
В Раде обвинили Зеленского в убийстве лётчика F-16

Напомним, что 29 июня украинские военные подтвердили потерю истребителя F-16 вместе с лётчиком высшей квалификации. Он не успел катапультироваться после повреждения самолёта. Бывший комик Владимир Зеленский распорядился провести срочное расследование обстоятельств инцидента.

Алиса Хуссаин
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