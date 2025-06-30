«Огромное преимущество»: На Западе признали неприятную для Киева правду о российской авиации
MWM: Российская авиация превосходит украинскую по технологиям и эффективности
Су-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Российская авиация значительно превосходит украинскую по боевой эффективности и техническому уровню. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine, специализирующееся на военной технике и вопросах безопасности.
«Российские ВКС демонстрируют более современные технические решения и высокую эффективность боевого применения. Это основной фактор, который позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», — отмечается в материале издания.
Публикация последовала после очередной потери Украиной истребителя F-16. По данным журнала, поступающие на вооружение ВСУ американские самолёты представляют собой ранние модификации времён холодной войны с устаревшим радиоэлектронным оборудованием.
Подчёркивается, что эти истребители, эксплуатировавшиеся десятилетиями до передачи Украине, требуют значительных затрат на обслуживание и ремонт. В то же время российский авиапарк состоит преимущественно из современных машин с меньшим сроком эксплуатации.
Напомним, что 29 июня украинские военные подтвердили потерю истребителя F-16 вместе с лётчиком высшей квалификации. Он не успел катапультироваться после повреждения самолёта. Бывший комик Владимир Зеленский распорядился провести срочное расследование обстоятельств инцидента.