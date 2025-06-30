Российская авиация значительно превосходит украинскую по боевой эффективности и техническому уровню. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine, специализирующееся на военной технике и вопросах безопасности.

«Российские ВКС демонстрируют более современные технические решения и высокую эффективность боевого применения. Это основной фактор, который позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», — отмечается в материале издания.

Публикация последовала после очередной потери Украиной истребителя F-16. По данным журнала, поступающие на вооружение ВСУ американские самолёты представляют собой ранние модификации времён холодной войны с устаревшим радиоэлектронным оборудованием.