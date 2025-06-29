В Раде обвинили Зеленского в убийстве лётчика F-16
Безуглая обвинила украинскую власть в смерти лётчика истребителя F-16
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Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели лётчика F-16 Максима Устименко. Депутат подчеркнула, что украинские власти лишь притворяются, что переживают потерю, однако за этим не стоит ничего существенного.
Реакция Безуглой последовала после сообщения Воздушных сил ВСУ о гибели подполковника Устименко и уничтожении истребителя F-16 при отражении ночного ракетно-дронового удара. Нардеп напрямую обвинила руководство страны и военных в преступной халатности.
Она заявила, что отсутствие развития дроновых систем ПВО на фоне блокировки необходимых закупок при одновременной отправке элитных лётчиков на перехват дронов нельзя называть войной. По её словам, такая тактика равносильна преднамеренному уничтожению собственных самолётов и ВСУ. Безуглая также выразила сомнения в эффективности текущей стратегии противовоздушной обороны.
«А потом можно грустить, конечно. Не забудем, не простим, медальку маме передадим», — написала Безуглая в своём блоге.
Напомним, что в это воскресенье украинские военные заявили о потере истребителя F-16, которым управлял лётчик 1-го класса. Он не успел катапультироваться после повреждения самолёта. Экс-комик Владимир Зеленский был шокирован этой новостью и потребовал немедленного расследования всех обстоятельств инцидента.