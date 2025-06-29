В Раде обвинили Зеленского в убийстве лётчика F-16

Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели лётчика F-16 Максима Устименко. Депутат подчеркнула, что украинские власти лишь притворяются, что переживают потерю, однако за этим не стоит ничего существенного.

Реакция Безуглой последовала после сообщения Воздушных сил ВСУ о гибели подполковника Устименко и уничтожении истребителя F-16 при отражении ночного ракетно-дронового удара. Нардеп напрямую обвинила руководство страны и военных в преступной халатности.

Она заявила, что отсутствие развития дроновых систем ПВО на фоне блокировки необходимых закупок при одновременной отправке элитных лётчиков на перехват дронов нельзя называть войной. По её словам, такая тактика равносильна преднамеренному уничтожению собственных самолётов и ВСУ. Безуглая также выразила сомнения в эффективности текущей стратегии противовоздушной обороны.