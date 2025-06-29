Зеленский сделал заявление после потери очередного F-16

Также бывший комик в своих заявлениях вновь обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот игнорирует призывы к миру. При этом власти РФ неоднократно повторяли, что страна готова к переговорам по урегулированию конфликта, но именно вражеская сторона не стремится завершать боевые действия. Вместе с тем Зеленский снова призвал предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, в том числе американские комплексы Patriot, которые Киев готов приобрести.