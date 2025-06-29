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29 июня, 09:30

Зеленский сделал заявление после потери очередного F-16

Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели лётчика F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели украинского лётчика, который находился в разбившемся истребителе F-16. Такое заявление он сделал в социальной сети.

«Почти всю ночь в Украине звучала тревога… Поручил выяснять все обстоятельства гибели», — говорится в публикации.

Также бывший комик в своих заявлениях вновь обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот игнорирует призывы к миру. При этом власти РФ неоднократно повторяли, что страна готова к переговорам по урегулированию конфликта, но именно вражеская сторона не стремится завершать боевые действия. Вместе с тем Зеленский снова призвал предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, в том числе американские комплексы Patriot, которые Киев готов приобрести.

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Напомним, что накануне Вооружённые силы Украины лишились очередного истребителя F-16. Вражеский самолёт получил критические повреждения в ходе боевого вылета по отражению атаки российских беспилотников и крылатых ракет, нацеленных на военную инфраструктуру. По данным ВВС Украины, в истребителе находился лётчик, он не успел катапультироваться и погиб.

Юлия Сафиулина
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