У Зеленского на Украине появилось новое «императорское» прозвище

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что Владимиру Зеленскому впору взять себе прозвище «Зеледрон I», учитывая его рвение сделать Украину крупным игроком на рынке БПЛА. Об этом нардеп написал у себя в телеграм-канале.