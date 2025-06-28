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28 июня, 14:20

У Зеленского на Украине появилось новое «императорское» прозвище

Нардеп Дубинский предложил Зеленскому прозвище «Зеледрон I»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что Владимиру Зеленскому впору взять себе прозвище «Зеледрон I», учитывая его рвение сделать Украину крупным игроком на рынке БПЛА. Об этом нардеп написал у себя в телеграм-канале.

«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера - императором дронов. Зеледрон I», — написал он.

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Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина будет наносить удары по РФ дальнобойными дронами, которых у Киева скоро станет несколько десятков тысяч. По его словам, уже в этом году ВСУ получат четыре миллиона новых беспилотников.

Владимир Озеров
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