У Зеленского на Украине появилось новое «императорское» прозвище
Нардеп Дубинский предложил Зеленскому прозвище «Зеледрон I»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что Владимиру Зеленскому впору взять себе прозвище «Зеледрон I», учитывая его рвение сделать Украину крупным игроком на рынке БПЛА. Об этом нардеп написал у себя в телеграм-канале.
«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера - императором дронов. Зеледрон I», — написал он.
Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что Украина будет наносить удары по РФ дальнобойными дронами, которых у Киева скоро станет несколько десятков тысяч. По его словам, уже в этом году ВСУ получат четыре миллиона новых беспилотников.