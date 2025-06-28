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28 июня, 12:37

На Украине предрекли печальные последствия слов Сибиги о санкциях против покупателей нефти РФ

Дубинский: Слова Сибиги о санкциях оттолкнут от Киева нейтральные страны

Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Андрей Сибига. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о введении санкций против государств, которые покупают у России нефть, отвернут от Киева страны, занимающие нейтральную позицию в отношении конфликта. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто всё это время сохранял «нейтралитет»: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским «переработчикам», — пишет он.

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Напомним, МИД Украины сегодня заявил, что планирует ввести санкции в отношении стран, которые продолжают покупать нефть у России. Отметим, что европейские страны, и в частности Франция, в начале года активно покупали российские углеводороды.

Юрий Лысенко
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