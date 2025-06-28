Слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о введении санкций против государств, которые покупают у России нефть, отвернут от Киева страны, занимающие нейтральную позицию в отношении конфликта. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Таким образом, Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто всё это время сохранял «нейтралитет»: странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским «переработчикам», — пишет он.