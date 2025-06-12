«Гоголь был гением»: Захарова разнесла главу МИД Украины за слова о поздравлениях с Днём России
Захарова ответила Сибиге на его возмущения насчёт поздравлений с Днём России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила главу МИД Украины Андрея Сибигу, который ехидно сообщил, что ему «особенно неприятно» было читать 12 июня новости о том, как ряд зарубежных стран поздравляет Россию с государственным праздником. Дипломат, в свою очередь, напомнила представителю украинской стороны, что есть вещи, которых ему следует стыдиться намного больше.
«Нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» было видеть, как рефержираторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем своё горе. Гоголь, конечно, был гением — всё описал», — написала в своём Telegram-канале Захарова.
Напомним, что ранее сегодня министр иностранных дел Украины Сибига высказал недовольство поздравлениями, переданными России 12 июня некоторыми государствами, среди которых были и США. Он также настоял на том, чтобы мировое сообщество заняло более строгую позицию в отношении Москвы и прекратило всякую поддержку российских властей.