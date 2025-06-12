«Неприятно»: МИД Украины осудил «некоторые страны» за поздравления с Днём России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Сибига выразил недовольство в связи с поздравлениями, которые некоторые страны, в том числе США, направили России в честь 12 июня. Он также призвал международное сообщество к более чёткой позиции в отношении Москвы и к отказу от любых форм поддержки.