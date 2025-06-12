«Неприятно»: МИД Украины осудил «некоторые страны» за поздравления с Днём России
МИД Украины осудил поздравления с Днём России от представителей разных стран
Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Сибига выразил недовольство в связи с поздравлениями, которые некоторые страны, в том числе США, направили России в честь 12 июня. Он также призвал международное сообщество к более чёткой позиции в отношении Москвы и к отказу от любых форм поддержки.
«Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником», — заявил Сибига перед началом заседания министров иностранных дел ведущих стран ЕС.
Сегодня, 12 июня, госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с Днём России, выразив оптимизм относительно будущего сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, направленного на урегулирование ситуации в Украине. Он также отметил, что Штаты готовы поддерживать российский народ. В Кремле назвали американские поздравления позитивной новостью.