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12 июня, 16:16

«Неприятно»: МИД Украины осудил «некоторые страны» за поздравления с Днём России

МИД Украины осудил поздравления с Днём России от представителей разных стран

Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Вид на Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Сибига выразил недовольство в связи с поздравлениями, которые некоторые страны, в том числе США, направили России в честь 12 июня. Он также призвал международное сообщество к более чёткой позиции в отношении Москвы и к отказу от любых форм поддержки.

«Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником», — заявил Сибига перед началом заседания министров иностранных дел ведущих стран ЕС.

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Сегодня, 12 июня, госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с Днём России, выразив оптимизм относительно будущего сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, направленного на урегулирование ситуации в Украине. Он также отметил, что Штаты готовы поддерживать российский народ. В Кремле назвали американские поздравления позитивной новостью.

Полина Никифорова
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