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12 июня, 14:47

«Знаковый разрыв»: Глава РФПИ отреагировал на поздравление Рубио с Днём России

Дмитриев отметил поздравление Рубио как знаковый разрыв с администрацией Байдена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днём России признаком существенного изменения подхода Вашингтона к России по сравнению с предыдущей администрацией. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

«Это заявление стало знаковым разрывом с линией предыдущей администрации, которая с начала войны не направляла поздравлений по случаю Дня России», — написал Дмитриев.

Он отметил, что политика США в отношении Москвы претерпела существенные изменения после того, как президентом стал Дональд Трамп. Глава РФПИ привёл в пример тот факт, что в 2024 году США использовали эту же дату для введения новых санкций против России.

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Напомним, с праздником Россию поздравил госсекретарь США Марко Рубио. В своей телеграмме он выразил надежду на скорейшее достижение мира между РФ и Украиной.

Мария Любицкая
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