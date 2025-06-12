«Знаковый разрыв»: Глава РФПИ отреагировал на поздравление Рубио с Днём России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днём России признаком существенного изменения подхода Вашингтона к России по сравнению с предыдущей администрацией. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

«Это заявление стало знаковым разрывом с линией предыдущей администрации, которая с начала войны не направляла поздравлений по случаю Дня России», — написал Дмитриев.

Он отметил, что политика США в отношении Москвы претерпела существенные изменения после того, как президентом стал Дональд Трамп. Глава РФПИ привёл в пример тот факт, что в 2024 году США использовали эту же дату для введения новых санкций против России.