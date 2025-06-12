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Регион
12 июня, 14:59

Песков оценил поздравление Рубио с Днём России

Песков назвал поздравления от Рубио с Днем России позитивной новостью

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил поздравление с Днём России, поступившее от госсекретаря США Марко Рубио. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Это очень позитивная новость. Она еще раз показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [Джо] Байдена. <…> Это совпадает с нашим подходом», — заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал поздравление Рубио с Днём России. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

Он также отметил, что при сохранении большого количества разногласий между США и Россией, новая администрация всё-таки выступает за диалог и решение самых сложных проблем.

Путин поздравил соотечественников с Днём России
Путин поздравил соотечественников с Днём России

Сегодня, 12 июня, госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с Днём России, выразив оптимизм относительно будущего сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, направленного на урегулирование ситуации в Украине. Он также отметил, что Штаты готовы поддерживать российский народ. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, поздравление с Днём России от Рубио свидетельствует о заметной перемене в отношении США к РФ.

Алиса Хуссаин
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