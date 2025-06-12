Песков оценил поздравление Рубио с Днём России
Песков назвал поздравления от Рубио с Днем России позитивной новостью
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил поздравление с Днём России, поступившее от госсекретаря США Марко Рубио. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Это очень позитивная новость. Она еще раз показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [Джо] Байдена. <…> Это совпадает с нашим подходом», — заявил представитель Кремля.
Песков прокомментировал поздравление Рубио с Днём России. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»
Он также отметил, что при сохранении большого количества разногласий между США и Россией, новая администрация всё-таки выступает за диалог и решение самых сложных проблем.
Сегодня, 12 июня, госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с Днём России, выразив оптимизм относительно будущего сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, направленного на урегулирование ситуации в Украине. Он также отметил, что Штаты готовы поддерживать российский народ. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, поздравление с Днём России от Рубио свидетельствует о заметной перемене в отношении США к РФ.