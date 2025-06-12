Песков оценил поздравление Рубио с Днём России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил поздравление с Днём России, поступившее от госсекретаря США Марко Рубио. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Это очень позитивная новость. Она еще раз показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [Джо] Байдена. <…> Это совпадает с нашим подходом», — заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал поздравление Рубио с Днём России. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»