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29 июня, 12:06

Появилось фото погибшего при уничтожении F-16 лётчика ВСУ Устименко

Максим Устименко. Обложка © Telegram/ Политика Страны

Максим Устименко. Обложка © Telegram/ Политика Страны

Сегодня стало известно о гибели украинского лётчика американского истребителя F-16 Максима Устименко. Его фото публикует украинская интернет-газета «Страна.ua».

Российские военные ударили по самолёту, ликвидировав его вместе с лётчиком. Известно, что Устименко был однокурсником лётчика Андрея Пильщикова, прозванного одним из «призраков Киева». Он погиб в 2023 году.

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Напомним, что Украина лишилась очередного истребителя F-16. По данным Воздушных сил страны, после удара российской армии был потерян самолёт вместе с лётчиком. Это уже не первая потеря американских F-16 в составе украинских ВВС с момента их поступления на вооружение.

Полина Никифорова
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