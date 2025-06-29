Появилось фото погибшего при уничтожении F-16 лётчика ВСУ Устименко

Сегодня стало известно о гибели украинского лётчика американского истребителя F-16 Максима Устименко. Его фото публикует украинская интернет-газета «Страна.ua».

Российские военные ударили по самолёту, ликвидировав его вместе с лётчиком. Известно, что Устименко был однокурсником лётчика Андрея Пильщикова, прозванного одним из «призраков Киева». Он погиб в 2023 году.