Пляж нудистов напротив храма Христа Спасителя: Как СССР относилось к телесным свободам во времена НЭПа
В советской Москве существовал пляж нудистов, причём прямо в центре. Можно было посмотреть на обнажённых горожан на фоне Кремля. И не только в столице — ранний СССР вообще был знаменит своими свободными нравами. Life.ru рассказывает о нудистском движении Страны Советов.
В своё время напротив храма Христа Спасителя был пляж нудистов. После революции людей не стесняли нормы морали. Обложка © «Шедеврум»
На самом деле шантаж людей «нюдсами» (голыми фотками) — это совершенно нетрадиционное для русских поведение. Наших предков таким было не удивить. Крестьяне регулярно «тусовались» вместе в чём мать родила. Даже поговорка была: «Греха бойся, остальное видывали». Мужчины и женщины вместе парились в бане, и на то были веские причины: лучше помыться один раз всем селом, чем тратить драгоценные дрова на викторианскую мораль. Эти обычаи существовали даже в СССР. Рассказываем всё о советских нудистских пляжах.
Предпосылки «нудистского» СССР
Русские люди испокон веков относились к наготе просто. Она не была напрямую связана с сексом. Фото © ТАСС / Величкин Сергей
Простой люд, как мы уже упоминали, регулярно обнажался хотя бы для того, чтобы попариться в бане. Но не только — наши крестьянские предки и купались, и спали в чём мать родила. И это не считалось чем-то постыдным. Дворяне, бояре и цари были больше связаны с церковью и церковной моралью, поэтому «от греха подальше» голыми перед «бабами» не ходили. Да и дров на раздельное мытьё у них хватало. В имперской России табу на лицезрение обнажённых тел противоположного пола было как у высшего общества, так и у мещан, но крестьяне и купцы над этим смеялись. Впрочем, бывали исключения. Например, Николай II любил искупаться голышом на природе, а именно — в Лисьей бухте в Крыму. Эстафету перехватили Ленин и Троцкий — они вовсю продвигали культ нудистского пляжного отдыха. Таково было их видение равенства при социализме.
НЭП: обнажённые люди на фоне Кремля
Иногда мы узнаём такие подробности об эпохе НЭПа, что невольно хочется там побывать. Фото © «Шедеврум»
В результате нудистская (или натуралистская) культура стала бешено развиваться сразу после официального основания Советского Союза в 1922 году. У граждан СССР были причины радоваться и бегать обнажёнными: они победили царизм, закончилась долгая и выматывающая Гражданская война с её грабительской продразвёрсткой на территориях, принадлежавших красным. Кроме того, новая экономическая политика действительно способствовала повышению уровня жизни. Существовали даже нудистские политические организации, например общество «Долой стыд», которое действовало в 1924 и 1925 годах в Москве. Возможно, участников организации можно лицезреть на фото тех времён.
А что советские люди потеряли при Сталине?
Ничто не вечно под луной, поэтому даже Владимир Ильич Ленин умер. После кончины вождя на его пост претендовали Сталин и Троцкий. Они представляли собой два разных взгляда на социализм: Лев Давидович хотел делать революцию во всём мире, а Иосиф Виссарионович считал, что разумнее будет сосредоточиться на построении социализма в родной стране. Победил Сталин, поэтому в скором времени нудистскому движению пришёл конец. Иосифа Виссарионовича воспитывали в целомудренной атмосфере духовной семинарии, поэтому видеть обнажённых граждан и гражданок ему было неприятно. При Сталине советские люди стали почти полностью закрывать тело. Ситуация поменялась только с наступлением оттепели, но ту свободную атмосферу 1920-х было уже не вернуть.
Самые знаменитые нудистские пляжи 1920-х годов
В 1920-х нудистский пляж можно было устроить везде. Нужны были только желание и несколько единомышленников. Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир
Несмотря на приход к власти Сталина, нудистские наклонности советских граждан не поменялись в одночасье. Так, обнажённых купальщиц можно увидеть на фотографиях и от 1931-го, и от 1932 года. А в пионерлагерях традиция купаться обнажёнными сохранялась вплоть до брежневского периода. Естественно, под чутким присмотром взрослых, ведь на палящем солнце на пляже, например в Артеке, легко можно было обгореть. А вот где собирались любители свободного тела в 1920-х?
Москва, район Якиманка
Пляжи в районе Якиманки в те годы не считались каким-то элитным местом — просто обычный район старой Москвы. Фото © «Шедеврум»
Именно на одном из пляжей Якиманки было снято фото нудистов на фоне Кремля. Прямо напротив храма Христа Спасителя в 1929 году собирались ради обнажённого купания граждане новой, социалистической и атеистической страны. Позже «купальная тема» расширилась: храм снесли, и на его месте построили бассейн «Москва». И только в 1995 году власти новой России стали возрождать здесь легендарный храм.
Москва, парк имени Сталина (ныне Измайловский парк)
С 1931-го по 1961 год Измайловский парк был парком имени Сталина. При Виссарионовиче там появились кинотеатр и много аттракционов. Фото © «Шедеврум»
Парк имени Сталина — это Измайловский парк. Он назывался в честь Иосифа Виссарионовича с 1931-го по 1961 год. Во время раннего СССР это был один из популярнейших среди нудистов пляжей Москвы. Рядом располагалась Измайловская мануфактура, и работницам этого предприятия было в особенности удобно в летние месяцы купаться тут после смены. Сохранилось множество фотографий.
Крым, Лисья бухта
Лисья бухта пользовалась популярностью у нудистов со времён Российской империи. Не сдаёт позиций она и сейчас. Фото © «Шедеврум»
В Лисьей бухте купался обнажённый Николай II, но не только. В 1920-е годы этот пляж стал популярным направлением для любителей «свободного тела», а также для знаменитостей тех лет. Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Марина Цветаева — все они побывали в Лисьей бухте. А уже в 1980-х туда стали ездить легенды советского рока, например Виктор Цой.
Наши предки относились к «обнажёнке» гораздо спокойнее. Совместное нудистское купание мужчин и женщин для советских граждан 1920-х годов — это не новое веяние, а скорее традиция. И экономическая необходимость: часто советские граждане купались голыми потому, что денег на купальные костюмы просто не было. А Life.ru знает, кто из знаков зодиака окажется на грани нищеты этим летом.
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