Пляж нудистов напротив храма Христа Спасителя: Как СССР относилось к телесным свободам во времена НЭПа

На самом деле шантаж людей «нюдсами» (голыми фотками) — это совершенно нетрадиционное для русских поведение. Наших предков таким было не удивить. Крестьяне регулярно «тусовались» вместе в чём мать родила. Даже поговорка была: «Греха бойся, остальное видывали». Мужчины и женщины вместе парились в бане, и на то были веские причины: лучше помыться один раз всем селом, чем тратить драгоценные дрова на викторианскую мораль. Эти обычаи существовали даже в СССР. Рассказываем всё о советских нудистских пляжах.

Предпосылки «нудистского» СССР

Русские люди испокон веков относились к наготе просто. Она не была напрямую связана с сексом. Фото © ТАСС / Величкин Сергей

Простой люд, как мы уже упоминали, регулярно обнажался хотя бы для того, чтобы попариться в бане. Но не только — наши крестьянские предки и купались, и спали в чём мать родила. И это не считалось чем-то постыдным. Дворяне, бояре и цари были больше связаны с церковью и церковной моралью, поэтому «от греха подальше» голыми перед «бабами» не ходили. Да и дров на раздельное мытьё у них хватало. В имперской России табу на лицезрение обнажённых тел противоположного пола было как у высшего общества, так и у мещан, но крестьяне и купцы над этим смеялись. Впрочем, бывали исключения. Например, Николай II любил искупаться голышом на природе, а именно — в Лисьей бухте в Крыму. Эстафету перехватили Ленин и Троцкий — они вовсю продвигали культ нудистского пляжного отдыха. Таково было их видение равенства при социализме.

НЭП: обнажённые люди на фоне Кремля

Иногда мы узнаём такие подробности об эпохе НЭПа, что невольно хочется там побывать. Фото © «Шедеврум»

В результате нудистская (или натуралистская) культура стала бешено развиваться сразу после официального основания Советского Союза в 1922 году. У граждан СССР были причины радоваться и бегать обнажёнными: они победили царизм, закончилась долгая и выматывающая Гражданская война с её грабительской продразвёрсткой на территориях, принадлежавших красным. Кроме того, новая экономическая политика действительно способствовала повышению уровня жизни. Существовали даже нудистские политические организации, например общество «Долой стыд», которое действовало в 1924 и 1925 годах в Москве. Возможно, участников организации можно лицезреть на фото тех времён.

А что советские люди потеряли при Сталине?

Ничто не вечно под луной, поэтому даже Владимир Ильич Ленин умер. После кончины вождя на его пост претендовали Сталин и Троцкий. Они представляли собой два разных взгляда на социализм: Лев Давидович хотел делать революцию во всём мире, а Иосиф Виссарионович считал, что разумнее будет сосредоточиться на построении социализма в родной стране. Победил Сталин, поэтому в скором времени нудистскому движению пришёл конец. Иосифа Виссарионовича воспитывали в целомудренной атмосфере духовной семинарии, поэтому видеть обнажённых граждан и гражданок ему было неприятно. При Сталине советские люди стали почти полностью закрывать тело. Ситуация поменялась только с наступлением оттепели, но ту свободную атмосферу 1920-х было уже не вернуть.

Самые знаменитые нудистские пляжи 1920-х годов

В 1920-х нудистский пляж можно было устроить везде. Нужны были только желание и несколько единомышленников. Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Несмотря на приход к власти Сталина, нудистские наклонности советских граждан не поменялись в одночасье. Так, обнажённых купальщиц можно увидеть на фотографиях и от 1931-го, и от 1932 года. А в пионерлагерях традиция купаться обнажёнными сохранялась вплоть до брежневского периода. Естественно, под чутким присмотром взрослых, ведь на палящем солнце на пляже, например в Артеке, легко можно было обгореть. А вот где собирались любители свободного тела в 1920-х?

Москва, район Якиманка

Пляжи в районе Якиманки в те годы не считались каким-то элитным местом — просто обычный район старой Москвы. Фото © «Шедеврум»

Именно на одном из пляжей Якиманки было снято фото нудистов на фоне Кремля. Прямо напротив храма Христа Спасителя в 1929 году собирались ради обнажённого купания граждане новой, социалистической и атеистической страны. Позже «купальная тема» расширилась: храм снесли, и на его месте построили бассейн «Москва». И только в 1995 году власти новой России стали возрождать здесь легендарный храм.

Москва, парк имени Сталина (ныне Измайловский парк)

С 1931-го по 1961 год Измайловский парк был парком имени Сталина. При Виссарионовиче там появились кинотеатр и много аттракционов. Фото © «Шедеврум»

Парк имени Сталина — это Измайловский парк. Он назывался в честь Иосифа Виссарионовича с 1931-го по 1961 год. Во время раннего СССР это был один из популярнейших среди нудистов пляжей Москвы. Рядом располагалась Измайловская мануфактура, и работницам этого предприятия было в особенности удобно в летние месяцы купаться тут после смены. Сохранилось множество фотографий.

Крым, Лисья бухта

Лисья бухта пользовалась популярностью у нудистов со времён Российской империи. Не сдаёт позиций она и сейчас. Фото © «Шедеврум»

В Лисьей бухте купался обнажённый Николай II, но не только. В 1920-е годы этот пляж стал популярным направлением для любителей «свободного тела», а также для знаменитостей тех лет. Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Марина Цветаева — все они побывали в Лисьей бухте. А уже в 1980-х туда стали ездить легенды советского рока, например Виктор Цой.