Как не умереть от жары, когда в Москве +33: Какие заболевания обостряет жара, как себя обезопасить

Жара — это серьёзное испытание для организма, которое может привести к обострению хронических заболеваний и развитию новых. Высокие температуры оказывают существенное влияние на все системы организма, начиная от сердечно-сосудистой и заканчивая нервной. Даже здоровый человек может почувствовать себя плохо в условиях экстремальной жары, а для людей с определёнными заболеваниями она представляет реальную угрозу.

Вместе с врачом-терапевтом, профпатологом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светланой Бурнацкой мы выяснили, какие заболевания обостряются под воздействием жары, какие опасности несёт такая высокая температура за окном и, что самое важное, как защитить себя и минимизировать риски для здоровья.

1. Сердечно-сосудистые заболевания

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Высокие температуры могут повышать нагрузку на сердце, так как организм будет пытаться охладиться. Это может привести к учащению сердечных сокращений и повышенному кровяному давлению, особенно у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Избегайте физической активности в самые жаркие часы дня, пейте достаточно воды, выбирайте лёгкую и нетяжёлую пищу», — советует врач.

2. Респираторные заболевания

Оказалось, что жара может ухудшить состояние людей с астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Высокие температуры могут приводить к ухудшению работы дыхательных путей. Чтобы не допустить обострения, эксперт советует следить за уровнем загрязнения воздуха, оставаться в помещениях с кондиционером или вентилятором, принимать предписанные лекарства и избегать контакта с триггерами (аллергенами, дымом).

3. Диабет

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Со слов врача Светланы Бурнацкой, при высоких температурах может изменяться уровень сахара в крови и риск обезвоживания возрастает, что может привести к дополнительной нагрузке на организм. Чтобы обезопасить себя, регулярно проверяйте уровень сахара в крови, пейте много жидкости, старайтесь есть лёгкую пищу и избегайте алкогольных напитков.

4. Заболевания почек

«Жара повышает риск обезвоживания, что может негативно сказаться на функции почек. Рекомендации: пейте много воды, избегайте избыточного потребления соли и белка, чтобы не перегружать почки», — рассказывает Life.ru эксперт.

5. Аллергические реакции

Как ни странно, но жара может способствовать распространению пыльцы и других аллергенов. Поэтому следите за прогнозом по пыльце, оставайтесь дома в самое активное время для цветения, используйте антигистаминные средства.

Общие рокмендации, как вести себя в жару и как защитить организм

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Вот несколько конкретных мер предосторожности, которые рассказала Life.ru врач-терапевт Светлана Бурнацкая, универсально подходящих для разных групп населения и при различных заболеваниях. Надеемся, что полученные знания помогут вам безопасно пережить период высоких температур и сохранить своё здоровье.

Общие рекомендации по поведению в жаркую погоду: Пейте много воды, даже если не чувствуете жажды. Избегайте алкоголя и напитков с кофеином. Надевайте лёгкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей. Это повысит воздухопроницаемость и снизит риск перегрева. Постарайтесь ограничить физическую активность в самые жаркие часы (обычно с 10:00 до 16:00). Если есть возможность, оставайтесь в помещениях с кондиционером. Если кондиционер недоступен, по возможности оставайтесь в тени или в хорошо проветриваемых помещениях. Если вам необходимо находиться на улице, делайте регулярные перерывы, чтобы отдохнуть в тенистой или прохладной зоне. Будьте внимательны к своему состоянию и состоянию окружающих, особенно детей и пожилых людей. Если возникают головокружение, сильная жажда, головная боль или другие симптомы перегрева, примите меры для охлаждения. Если возможно, планируйте встречи и мероприятия на раннее утро или вечер, когда температура ниже дневной.