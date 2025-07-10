Психолог объяснила, как научиться отказывать в просьбах без угрызения совести

Предложить человеку самостоятельно справиться с задачей является одним из способов мягкого отказа без чувства вины. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Самый простой способ отказать человеку — предложить ему самому найти решение проблемы. Предложение поддержки или совета, которые помогут собеседнику справиться без вашего участия, смягчат отказ», — подчеркнула специалист в интервью РИАМО.

Суть этого подхода, по её словам, заключается в следующем: «Я не могу оказать непосредственную помощь, но у меня есть ресурсы, которые позволят вам справиться с задачей без моего участия». Это поможет избежать чувства вины за отказ и одновременно оказать необходимую поддержку, объяснила психолог. Отказ в просьбах – это здоровая практика, проявление заботы о себе и своём психологическом благополучии. Однако часто люди опасаются задеть чувства окружающих.

При обращении с просьбой важно продемонстрировать понимание ситуации и значимости вопроса для просителя. При мягком отказе можно сослаться на большую загруженность, работу над другим проектом или ранее согласованные планы. Чтобы не испытывать угрызений совести, следует сказать, что вы обязательно сообщите, если ситуация изменится, подытожила эксперт.