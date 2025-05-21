Защитите свои интересы! Россиян научили говорить «нет»

Самое сложное в умении говорить «нет» заключается в страхе задеть чувства других людей, уверена практикующий психолог Татьяна Овчинникова. По её словам, люди зачастую не могут отказать другим из-за бессознательного желания избежать конфликта. Однако важно помнить, что отказ не делает человека плохим, неправильным или эгоистичным, ведь каждый имеет право защитить свои интересы, выстраивая личные границы.

Чтобы правильно отказывать, задавайте себе вопрос: берёте ли вы на себя ответственность за чувства и эмоции окружающих или считаете, что только вы можете помочь человеку справиться с его проблемами. Постарайтесь разделить зоны ответственности — где действительно можете помочь, учитывая свои возможности и границы, а где человек способен сам справиться, но по привычке обращается к вам с просьбами, зная, что вы не откажете.

Изучите свои личные границы. Задайте себе другие вопросы: что для вас приемлемо, а что нет, на что вы уже не готовы соглашаться. Старайтесь прямо выражать свои потребности и желания. Начинайте с небольших шагов: не берите сразу на себя большие задачи по отстаиванию границ — для психики это будет очень сложно. Попробуйте обозначать свои желания малыми шагами, понимая, почему для вас важно сказать «нет» именно сейчас и почему это вам полезно.