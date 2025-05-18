Возвращение к себе: Психолог рассказала, как выйти из токсичных отношений

В токсичных отношениях партнёрам крайне сложно быть по-настоящему собой, поскольку их жизнь пронизана постоянным принуждением и манипуляциями, создающими замкнутый круг, где каждый играет на уязвимостях другого. Внешнее спокойствие в таких парах — лишь красивый фасад, скрывающий за собой глубокое внутреннее напряжение. По словам психолога Кристины Тищенко, даже затишье в отношениях воспринимается как скука, что подталкивает к поиску эмоциональных «качелей».

В беседе с «Газетой.ru» она также подчеркнула, что люди часто долго не признают разрушительный характер таких связей, хотя существуют ясные индикаторы, на которые важно ориентироваться. Человек в токсичных отношениях живёт «в тревоге — больше, чем в спокойствии» и боится чаще, чем успевает дышать. Более того, по словам эксперта, личностные границы размываются, а желания теряют свою ценность.

Тищенко отметила, что все корни такого поведения ведут в детство, когда родители не учат детей распознавать агрессию, маскируя её под плохое настроение или нечто абсолютно незначительное.

«Нас не учат распознавать в детстве психопатов и садистов, нас учат с ними жить. И какой же тут выход, если психопаты и садисты — это наши отцы, а учат нас с ними жить, и быть виновными в их «плохом настроении» наши матери», — подчеркнула психолог.

«Психопаты и садисты» заставляют сомневаться в себе, но они, как правило, остаются в выигрышной позиции. Но, как отметила Тищенко, токсичные отношения не являются ошибкой или глупостью. Они являются продолжением затянутой истории, которую необходимо закончить тогда, когда человек чувствует себя плохо внутри союза.

Специалист рассказала, какие шаги следует предпринять, чтобы выйти из токсичных отношений: признать ошибку — первый шаг к собственному спасению;

перестать ждать спасения и понять, что союз строится на доверии;

выплеснуть эмоции — психолог посоветовала поплакать, так как это нормально, а боль надо проживать, а не прятать внутри себя;

не оставаться в одиночестве.

«Возвращайтесь к себе. Спрашивайте себя: «Что я чувствую? Чего я хочу? Что мне нужно?» Важно рискнуть жить хорошо. Вспомните, какая вы были до этих отношений, что вас искренне радовало, чем вы можете заменить эти негативные чувства. Дайте себе несколько дней, чтобы проплакаться, а дальше займите себя работой, учёбой, хобби, чтобы организм привык быть без эмоциональных качелей», — объяснила она.

Также Тищенко отметила, что выход из токсичных отношений это болезненный процесс, который необходимо пережить ради своего счастливого будущего и построения отношений, в которых будет совместное стремление к росту, а не страдания.