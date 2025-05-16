Стало известно, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка

В наши дни россияне всё реже задумываются о вступлении в брак и рождении детей. К примеру, треть (34%) граждан, находящихся в отношениях, не хотят оформлять их официально, следует из исследования, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс».

Кроме того, 37% респондентов не собираются устраивать свадьбу в ближайшее время. Однако 22% участников опроса всерьёз рассматривают возможность заключения брака в течение следующего года.

Также опрос показал, что 89% пар не планируют пополнения в ближайшем будущем. 10% готовы к рождению ребёнка и 1% — к усыновлению. Желание заводить детей чаще всего выражают россияне до 44 лет, обладающие высшим образованием и доходом от 80 тысяч рублей в месяц.