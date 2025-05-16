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Регион
16 мая, 18:14

Стало известно, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка

РИА «ФП»: Треть россиян не хочет официально регистрировать свои отношения

Парень и девушка. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Парень и девушка. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В наши дни россияне всё реже задумываются о вступлении в брак и рождении детей. К примеру, треть (34%) граждан, находящихся в отношениях, не хотят оформлять их официально, следует из исследования, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс».

Кроме того, 37% респондентов не собираются устраивать свадьбу в ближайшее время. Однако 22% участников опроса всерьёз рассматривают возможность заключения брака в течение следующего года.

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Также опрос показал, что 89% пар не планируют пополнения в ближайшем будущем. 10% готовы к рождению ребёнка и 1% — к усыновлению. Желание заводить детей чаще всего выражают россияне до 44 лет, обладающие высшим образованием и доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

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Ранее россияне рассказали об отношении к гражданскому браку. Выяснилось, что лишь 7% граждан готовы жить без штампа в паспорте. В то же время 37% считают семейную жизнь без официальной регистрации безответственным решением.

Борис Эльфанд
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