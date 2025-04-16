Россиянам назвали условие крепкого брака, в котором жена зарабатывает больше мужа

Браки, в которых женщина зарабатывает больше мужчины, часто оказываются более крепкими по сравнению с традиционными семьями, где муж является единственным добытчиком. Об этом рассказал психолог высшей категории Сергей Лунюшин. Однако, по его словам, сохранить отношения возможно только при определённых условиях.

«Первое условие счастливого брака, где женщина зарабатывает больше, это адекватная самооценка у мужчины, когда он не реализовывает свою самооценку за счёт семьи и женщины», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Специалист добавил, что современные семьи умеют договариваться и распределять обязанности. В таких отношениях мужчины охотно берут на себя домашние дела и даже могут уходить в декретный отпуск. В семьях, где жена зарабатывает больше мужа, отсутствует чёткое разделение на гендерные роли, всё делается по взаимной договорённости.

А ещё такие семьи обычно более крепкие и имеют меньше конфликтов по сравнению с традиционными. Эксперт отметил, что союз равноправных партнёров без созависимых отношений в психологии считается здоровым.