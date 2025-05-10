Любовь или френдзона? Психолог раскрыла опасность переписки с мемами

Отношения, в которых собеседники постоянно обмениваются мемами, называются «мемовными». Подобное взаимодействие может быть вариантом сапиосексуальности, когда человека привлекает скорее интеллект партнёра, а не его физические данные. Об этом рассказала психолог Александра Метальникова.

По её словам, отношения могут быть «мемовными» на начальных этапах, однако женщины зачастую увлекаются подобными перепискам, создавая иллюзию в голове. Опасность заключается в том, что многие представительницы прекрасного пола стремятся выйти замуж и родить детей, однако регулярный обмен мемами совсем не указывает на любовь со стороны мужчины.

«Важно понимать, что женщина здесь может питаться иллюзиями, которые совершенно ничем не обоснованы в таких отношениях. <...> Если женщина ничего не ждёт, то это замечательно, и можно развлекаться таким мемовным флиртом сколько угодно долго», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».