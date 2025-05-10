Любовь или френдзона? Психолог раскрыла опасность переписки с мемами
Психолог Метальникова предупредила об опасности «мемовных» отношений
Девушка отправляет мем другу. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Отношения, в которых собеседники постоянно обмениваются мемами, называются «мемовными». Подобное взаимодействие может быть вариантом сапиосексуальности, когда человека привлекает скорее интеллект партнёра, а не его физические данные. Об этом рассказала психолог Александра Метальникова.
По её словам, отношения могут быть «мемовными» на начальных этапах, однако женщины зачастую увлекаются подобными перепискам, создавая иллюзию в голове. Опасность заключается в том, что многие представительницы прекрасного пола стремятся выйти замуж и родить детей, однако регулярный обмен мемами совсем не указывает на любовь со стороны мужчины.
«Важно понимать, что женщина здесь может питаться иллюзиями, которые совершенно ничем не обоснованы в таких отношениях. <...> Если женщина ничего не ждёт, то это замечательно, и можно развлекаться таким мемовным флиртом сколько угодно долго», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее психолог объяснила, как манера переписки характеризует человека. Она подчеркнула, что привычка дробить сообщения характерна для тревожных людей, которые боятся потерять мысль. При этом эксперт призвала рассматривать каждый случай отдельно.