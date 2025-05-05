«Каждая ситуация уникальна»: Психолог объяснила, как манера переписки характеризует человека

Привычка дробить сообщения характерна для тревожных людей, которые боятся потерять мысль, поэтому отправляют её как можно скорее. Также данная манера общения может указывать на импульсивность, неспособность структурировать мысли или даже на скрытую агрессию, полагает психолог-психотерапевт Елена Витер.

Кроме того, подобное поведение может сигнализировать о желании собеседника привлечь внимание. Так могут писать в чате карьеристы или люди с нарциссическими чертами. Ещё одной причиной может быть даже пассивная агрессия. С помощью частых сообщений человек может бессознательно или сознательно выражать недовольство, отметила эксперт.

При этом важно помнить, что честный разговор является наиболее эффективным способом корректно донести проблему. Можно разработать общие правила для чата, в которых будут прописаны требования об отсутствии спама и объединении мыслей в один блок. Однако если после человек игнорирует вежливые замечания, это может свидетельствовать об его эгоцентризме.

«Личность — сложная структура. Оценивать её лишь по манере общения в чате — опрометчиво. У такого поведения может быть множество причин, и каждая ситуация уникальна», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».