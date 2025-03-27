Россиян предупредили о новой схеме аферистов, орудующих в домовых чатах

Мошенники придумали новую схему обмана путём внедрения в домовые чаты под видом жильцов. Злоумышленники предлагают ничего не подозревающим «соседям» забрать ненужную технику или мебель, а затем в переписке отсылают фишинговые ссылки. Об этом сообщается в материалах МВД.

«Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель. Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие», — передаёт подробности РИА «Новости».

Уточняется, что перед встречей фальшивый «сосед» обычно пишет собеседнику, что сможет оформить сделку только через курьера, после чего отправляет ссылку, якобы для заполнения данных. На самом же деле вредоносная ссылка заражает телефон вредоносным ПО для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам.