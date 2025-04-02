Хочешь я убью соседей: Эксперт по этикету назвала Life.ru правила кодекса домового чата

В общедомовых чатах жильцы призваны придерживаться этикета, проявлять уважение друг к другу и соблюдать нормы морали. К сожалению, в реальности это не всегда так: нередко можно столкнуться с грубостью и оскорблениями. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая поделилась с Life.ru основными принципами, которые следует учитывать при общении в чатах дома.

Во-первых, в домовом чате не позволяйте себе того, что вы не позволили бы сказать лично людям. Второй момент: помните, что всю информацию, которую вы пишете в чат, читают все участники. Соответственно, нужно понимать, что ценность вашего слова важна для каждого. Третий момент: чтобы вас воспринимали серьёзно, пишите всю информацию ёмко, чётко и конструктивно, без перехода на личности. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Специалист посоветовала избегать многословности и повторений при выражении одной мысли, особенно если эта мысль содержит ошибки или неприемлемые выражения. В противном случае к автору не будут относиться с уважением. Коломацкая также подчеркнула, что даже в онлайн-общении оскорбления нарушают права человека. Она считает, что лучшая реакция на грубость — это комплимент в адрес обидчика.

«Например: «Спасибо большое за ваше прицельное внимание к моей особе. Давайте разберёмся по существу». Такой вступительный момент, когда вы начинаете с комплимента, обезоруживает человека. Можно также поблагодарить за особое внимание к ситуации, за небезразличие. Это настраивает собеседника на конструктивный диалог, после чего можно переходить к конкретным моментам», — подчеркнула эксперт по этикету.

По мнению Коломацкой, для эффективного общения важно сначала установить эмоциональную связь с собеседниками, а затем переходить к детальному обсуждению. Если вас исключили из домашнего чата, следует проанализировать ситуацию и извлечь уроки. Специалист рекомендует начать с личного сообщения администраторам или владельцу группы. Важно взять на себя ответственность за произошедшее, избегая обвинений и личных выпадов. Коломацкая подчеркнула, что спокойный и взвешенный подход повысит ваши шансы на то, чтобы соседи отнеслись к вам с пониманием.

«Например, можно сказать: «Да, возможно, мой тон был слишком резким, приношу за это извинения, но всё же хотелось бы вернуться к решению данного вопроса», — резюмировала собеседница Life.ru.